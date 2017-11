L'emprise ce lundi avec Odile Vuillemin et Fred Testot : rediffusion ce dimanche sur TV Breizh.

Le téléfilm L'emprise, découvert en 2015 sur TF1, est rediffusé ce dimanche en première partie de soirée sur TVBreizh.

Un 90 ' écrit et réalisé par Claude-Michel Rome. Adaptation et dialogues de Claude-Michel Rome et Catherine Ramberg. Avec Odile Vuillemin (Alexandra), Fred Testot (Marcelo), Marc Lavoine (Le Procureur Luc Frémiot), Lolita Chammah (Brigitte), Micky Sebastian (la juge Schneider).

L’Emprise fait le récit d’un terrible drame, adapté du bouleversant livre-témoignage "Acquittée" d'Alexandra Lange, paru aux Editions Michel Lafon.

L'histoire d'une mère de quatre enfants qui se retrouve en mars 2012 dans le box des accusés des assises de Douai pour le meurtre de son mari, un homme qui l’a battue et torturée pendant leurs dix-sept ans de mariage. A bout, abandonnée de tous, elle a fini par se défendre et le tuer pour échapper aux coups et sauver ses enfants. Le temps des trois jours du procès, ce récit haletant nous plonge dans le quotidien d’Alexandra, une mère que la société n’a pas su protéger de l’emprise d’un monstre.

Critiques de la presse TV lors de la première diffusion :

"Jeu d'acteurs impressionnant, superbe réalisation, ce téléfilm est une vraie claque" (Télé câble satellite hebdo)

"Une fiction poignante où Odile Vuillemin, les nerfs à fleur de peau, livre une performance exceptionnelle" (Télé Loisirs - TV grandes chaines)

"Odile Vuillemin, bouleversante" (Télé poche)

"A la fois juste et engagée, l'interprétation des deux protagonistes soutient admirablement le propos de ce drame éprouvant" (Télé star)

"Le parcours de cette femme battue, humiliée par son mari est incarnée par une Odile Vuillemin criante de vérité" (Télé Z)

"Un drame poignant servi par une excellente interprétation" (Télé magazine)

"Une fiction poignante, interprétée avec brio par Odile Vuillemin" (Télé 2 semaines)

"Ce film coup de poing rappelle que les femmes battues sont d'abord des victimes et souligne l'indifférence de notre société" (Télé 7 jours)

Crédit photo © Julien Cauivn - Leonis - TF1.