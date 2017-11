Entretien d'Ed Sheeran avec Thierry Demaizière pour Sept à Huit (vidéo).

Entretien diffusé lors de l'émission Sept à Huit diffusée dimanche 19 novembre en avant-soirée sur TF1. Un rendez-vous présenté par Harry Roselmack.

La star Ed Sheeran et TF1 ne se quittent plus ! Après une présence aux NRJ Music Awards et avant un live lors de la soirée Miss France 2018, place donc à une interview.

Entretien diffusé lors de l'émission Sept à Huit diffusée dimanche 19 novembre en avant-soirée sur TF1. Un rendez-vous présenté par Harry Roselmack.

La star Ed Sheeran et TF1 ne se quittent plus ! Après une présence aux NRJ Music Awards et avant un live lors de la soirée Miss France 2018, place donc à une interview.

Dans un entretien réalisé par Thierry Demaizière et Léo Monnet, celui qui jouera dans deux Stade de France Sold Out l'été prochain nous parle de sa personnalité, de son goût pour la différence qu’il revendique. Son physique et son histoire sont bien loin de ce qu’on s’imagine d’une star. Il évoque la précarité qu’il a vécue il y a longtemps mais relativise beaucoup sur les épreuves qu’il a traversées. Ces temps difficiles sont révolus pour lui. Il savoure aujourd’hui sa chance de chanter avec des artistes aussi différents que Beyoncé et Steevie Wonder.

L’argent n’est plus un problème pour lui mais il a modifié son rapport aux autres et pas forcément dans le bon sens. Il explique enfin que se produire au Stade de France est pour lui comme un graal… Le public français serait le plus difficile à « conquérir ».

Extrait :