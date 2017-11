L'ESWC s'installe à Metz pour trois éditions consécutives (eSport).

Le groupe Webedia rappelle que l’ESWC (Electronic Sports World Convention) est l’événement international leader et emblématique des sports électroniques.

Fondé sur l’organisation de compétitions réunissant les meilleurs joueurs du monde et leurs supporters, et diffusées en direct sur Internet et sur les chaînes de télévisions, l’ESWC rassemble à chaque édition plusieurs dizaines de milliers de personnes et jusqu’à plusieurs millions en ligne. Forte de cette reconnaissance internationale, l’ESWC s’installe dans des métropoles développant des activités technologiques innovantes et contribuant à l’essor de l’industrie vidéoludique française.

Dès septembre 2018 et pour trois éditions consécutives, l’ESWC a décidé de s’implanter à Metz Métropole, dans une perspective européenne.

L’ESWC sera le premier événement inaugural du nouveau centre Metz Congrès Robert-Schuman, surplombant la gare TGV et face au Centre Pompidou-Metz.