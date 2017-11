La comédie musicale culte Chicago jouée à Mogador.

Une pépite de Broadway à l’affiche de Mogador la saison prochain, annonce ce mardi Stage Entertainment.

"CHICAGO est à l’origine une pièce de théâtre de 1926 ; le musical, quant à lui, a été créé en juin 1975, il est l’œuvre de trois auteurs intimement associés au musical et qui en ont fait les beaux jours: John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse. Le revival est depuis plus de 21 ans à l’affiche à New-York et détient à ce titre le record de longévité".

L'histoire : Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une artiste de cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à Velma Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie. Grâce à un avocat roué – Billy Flynn – les deux femmes trouveront la voie de la liberté et celle du succès.