La Grande Rassrah 3 l'emporte sur le Prime de Martin Weill mercredi soir.

Un affrontement Quotidien - Touche pas à mon poste hier, mercredi 8 novembre en première partie de soirée.

Sur C8, Cyril Hanouna animait le divertissement La Grande Rassrah 3. Des plateaux en direct et des caméras cachées avec notamment Benjamin Castaldi, Isabelle Morini-Bosc et Hatem Ben Arfa. La précédente édition avait été un carton le jeudi 30 mars : 1.45 million de téléspectateurs. 7.2% de part d'audience. Et un chiffre incroyable de 20% de pda sur les 15-34 ans !

Sur TMC, Martin Weill, le globe-trotter de l'émission Quotidien, proposait sur TMC l'émission Trump : un an jour pour jour. Retour sur toutes les images qui ont marqué cette première année, jour pour jour, de Donald Trump à la Maison Blanche avec des reportages exclusifs : plongée dans l’Amérique raciste, caméra embarquée avec les télé-évangélistes qui prêchent dans des drive-in, rencontre avec les transgenres bannis de l’armée, face- à-face avec les suprémacistes blancs…

Résultats de ce face à face :

1.15 million de téléspectateurs pour La Grande Rassrah 3.

785.000 personnes devant la spéciale Trump - USA.