La liste complète des artistes présents aux NRJ Music Awards 2017.

Gros plateau international ce samedi 4 novembre aux NRJ Music Awards à Cannes. Un événement musical programmé en direct sur TF1 et NRJ, animé par Nikos Aliagas.

Par contre, absence très remarquée des artistes féminines...Parmi toutes celles qui sont nommées dans la catégorie chanteuse internationale, aucune ne sera présente ce soir. Et du côté francophone, Louane sera bien seule...

Sont attendus sur scène :

Bono et Adam Clayton de U2, avec Kygo, pour le titre You're The Best Thing About Me (séquence enregistrée vendredi),

Ed Sheeran,

The Weeknd,

Charlie Puth,

Rag'n'Bone Man,

David Guetta, Zak Abel et Santa du groupe Hyphen Hyphen, pour le titre Dirty Sexy Money,

Indochine,

Calogéro,

Soprano,

BigFlo & Oli,

Louane,

MC Solaar,

Lartiste,

Amir,

Vianney,

M. Pokora,

Kids United,

Claudio Capéo.

Les trophées seront remis par :

Pamela Anderson,

Jean-Paul Gaultier,

Philippe Lacheau & Tarek Boudali,

Richard Anconina & Patrick Timsit,

Kung,

David Guetta,

Martin Solveig,

DJ Snake,

Louane,

Cécile Cassel,

Ingrid Chauvin,

Lou,

Marilou Berry,

Natoo et Andy raconte,

Fauve Hautot,

Guillaume Pley,

Vincent Cerutti,

Ahmed Sylla,

Nawell Madani,

Reem Kherici.