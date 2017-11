La maison Lamour, près de Bordeaux, sacrée Meilleure boulangerie de France sur M6.

Pendant deux mois, les téléspectateurs de M6 ont suivi Bruno Cormerais et Norbert Tarayre qui avaient pour mission de dénicher la meilleure boulangerie de chaque région visitée. Ils ont rencontré, pour l'émission quotidienne diffusée en avant-soirée sur M6, des artisans-boulangers passionnés qui défendent un patrimoine, des traditions, un savoir-faire, tout en faisant preuve d’une créativité extraordinaire.

Au terme de 8 semaines de périple, 8 boulangeries ont été sélectionnées pour la grande finale nationale. Le vainqueur a été révélé hier.

La boulangerie « Maison Lamour », finaliste de la région Nouvelle Aquitaine, remporte le titre de Meilleure Boulangerie de France 2017.

Une boulangerie artisanale, conviviale et généreuse, située à Bordeaux.

"A sa tête, Florian, un boulanger passionné. Agé de seulement 25 ans et après 8 ans dans le métier, Florian a pensé chaque détail de son établissement avec maturité et raffinement. Epaulé par sa compagne Cyrille, il s’investit pour offrir chaque jour à ses clients un service personnalisé 5*. Cannelle, poivre Timut ou encore muscade, vous l’aurez compris, les épices sont son crédo ! Norbert Tarayre et Bruno Cormerais ont été séduits par leurs bonnes idées et leurs compositions originales".