La mini-série suédoise Le quatrième homme diffusée le 30 novembre sur ARTE.

Jeudi 30 novembre à 20h55, 21h50 et 22h50, diffusion des trois épisodes de la mini-série suédoise Le quatrième homme (Den fjärde mannen).

Ficiton policière inspirée de faits réels, écrite par Sara Heldt, Johan Widerberg. Réalisation : Kristian Petri.

Avec : Rolf Lassgard (Lars Martin Johansson), Helena af Sandeberg (Jeanette Eriksson), Per Svensson (Bo Jarnebring), Claes Malmberg (Evert Bäckström)...

Le quatrième homme s'inspire d'un polar de Leif G. W. Persson, criminologue et fin connaisseur des arcanes du pouvoir. Subtil, le scénario navigue entre trois époques, précise le diffuseur : celle de l'attentat de 1975, qui a réellement eu lieu et a choqué la paisible Suède ; 1989, une période dure, engluée dans ses préjugés ; et un présent post-guerre froide plus feutré mais retors.

Le début :

Stockholm, 1989. Les policiers Bo Jarnebring et Jeanette Eriksson enquêtent sur le meurtre de Kjell Ohlsson, sous la houlette de Bäckström, leur chef misogyne et homophobe. 2011 : policier réputé, l'officier Johansson prend la tête des opérations des services de sécurité. Il s'entoure d'un brillant trio composé de Jan Lewin, Linda Martinez et… Jeanette Eriksson. Le cabinet du Premier ministre leur soumet un vieux dossier : la sanglante prise d'otages du 24 avril 1975, à Stockholm, par la Fraction armée rouge. Celle-ci s'est déroulée à l'ambassade ouest-allemande, avec la complicité de quatre citoyens suédois…

Crédit photo © ZDF/Peter Cederling