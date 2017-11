La pièce Thé à la menthe ou t'es citron diffusée le 19 novembre.

Pièce inédite écrite par Danielle Navarro-Haudecœur, Patrick Haudecœur, mise en scène par Patrick Haudecœur, la comédie Thé à la menthe ou t'es citron sera diffusée le dimanche 19 novembre en première partie de soirée.

Programmation sur la chaîne Comédie+. Enregistré le 28 août 2017 au théâtre Fontaine à Paris.

Avec Nathalie Cerda, Jean-Luc Porraz, Isabelle Spade, Patrick Haudecœur, Bob Martet, Edouard Pretet, Sandra Biadalla.

Des acteurs répètent une pièce de boulevard où il est question d'un gentleman cambrioleur qui s'est introduit chez une aristocrate. Tout y est : le cocu, l'amant dans le placard et les quiproquos attendus. Ils sont à quelques jours de la première, rien n'est prêt ; les techniciens restent flegmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteuse en scène, nébuleuse, est débordée par les événements. Le soir de la première arrive et là... ça tourne au délire, en une succession d'imprévus qui s'enchaînent dans une folie vertigineuse.

Crédit photo © La compagnie des Indes.