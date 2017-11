La relève de Chantal, géante d'une épicerie : reportage à 13h15 ce samedi.

Un reportage de Florence Helleux, Julien Goudichaud et Laure Callot, diffusé après le journal de 13 heures ce samedi 4 novembre sur France 2.

Depuis quelques années, les petits commerces subissent de plein fouet la crise et la concurrence des grandes surfaces. En janvier dernier, le magazine 13H15 avait partagé le quotidien de Chantal, la gérante de l’unique épicerie du village de Moustey dans les Landes.

Ses journées commençaient à 6h30 du matin et s’étiraient souvent jusque tard le soir. L’épicière au grand cœur s’était résignée à vendre son commerce pour partir à la retraite, après vingt-trois ans passés derrière la caisse. Les 680 habitants du village avaient alors retenu leur souffle, de peur de voir l’épicerie fermer pour de bon, par manque de repreneur.

Neuf mois plus tard, l'équipe de reportage est retournée voir Chantal et les villageois de Moustey pour prendre de leurs nouvelles et savoir ce qu’est devenue la petite supérette chère à leurs yeux.