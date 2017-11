La saison 4 de la série The 100 dès le 12 décembre sur Syfy.

Saison 4 de la série américaine The 100 dès le 12 décembre, chaque mardi à 20h55 sur la chaîne Syfy.

13 épisodes de 42’ réalisés par Jason Rothenberg, avec Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos, Paige Turco.

Dans cette saison, les héros sont à l’épicentre de la communauté des Grounders et de leur nouvelle base, Arkadia. Après la guerre dévastatrice qui a éclaté lors de la saison 3, une nouvelle menace encore plus mortelle apparaît. Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés, les alliances se rompent et le monde est sur le point de s’effondrer…