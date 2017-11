La série APB dès le samedi 2 décembre sur M6.

Nouvelle série dès le samedi 2 décembre à 21 heures sur M6 : APB.

Après avoir assisté impuissant à l’assassinat de son meilleur ami, le milliardaire Gideon Reeves rachète un commissariat de police délaissé pour en faire une force de police privée novatrice et renforcée par de nouveaux outils high tech. Magnat de l’industrie technologique, Gideon va créer une application révolutionnaire – appelée APB. Grâce à des signalements instantanés et géolocalisés, APB permet de prévenir la police en un temps record des attaques en cours pour une réaction et une arrivée sur les lieux du crime presque immédiates. Gideon compte ainsi rendre justice à son meilleur ami disparu. Il devra affronter les nombreux sceptiques et pourra s’appuyer sur le soutien de l’agent de terrain Theresa Murphy pour faire évoluer le commissariat traditionnel.

Au programme : courses poursuites, enquêtes musclées et traques sans merci des criminels en cavale !

APB est l’abréviation de “all-points bulletin” qui est un avis de recherche émis par un service de police à destination de toutes les autres unités de police. Il contient des informations sur un suspect recherché par la police, généralement une personne dangereuse ou disparue.

La série est inspirée d’un article paru en 2015 dans le New York Times intitulé “Who runs the streets of New Orleans ?”dans lequel un journaliste explique qu’à la Nouvelle-Orléans, une initiative très similaire à APB a été lancée par l’entrepreneur Sidney Torres. Selon lui : “La technologie ne vient pas à bout du crime : la technologie aide les gens à en venir à bout (...). Une technologie adaptée peut aider à renforcer un travail d’équipe entre la population et les services de police”.

Série US de David Slack et Matt Nix , avec Justin Kirk, Natalie Martinez, Taylor Handley, Caitlin Stasey (12 épisodes).