La série de détournements «Message à Caractère Informatif» de retour avec 20 inédits !

Nicolas Charlet et Bruno Lavaine, auteurs, doubleurs et réalisateurs de la série de détournements «Message à Caractère Informatif», diffusée sur Canal+ à la fin des années 1990, reviennent, annonce la chaîne.

20 nouveaux messages exceptionnels pour fêter les 20 ans de ce programme devenu culte. A découvrir le vendredi à 20h40 lors de CanalBis, à partir du 1er décembre.

Mêmes codes, même esprit, mais nouvelles idées et nouvelles sources d’images, le « Message à Caractère Informatif Deux » dépasse le film d’entreprise en élargissant son champ aux années 1990 et 2000 pour plus de tutos VHS, de films de bricolage, de cours de gym-tonic, d’hypnose ou d’auto-défense, plus d’incrustations vidéo, plus de chemisettes rayées et surtout plus de gagne et également plus de détresse!

En plus des 20 nouveaux Messages à Caractère Informatif, les réalisateurs ont fabriqué 8 Messages à Caractère Informatif Sexy inédits à retrouver à partir de mi-décembre sur Canal+ Décalé.

Format 2'30"