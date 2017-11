La série inédite Top of the Lake : China Girl, de Jane Campion, du 7 au 21 décembre sur ARTE.

Les jeudis 7, 14 et 21 décembre 2017 à 20h55, ARTE diffusera la mini-série inédite Top of the Lake : China Girl. Deux épisodes par soirée pour cette seconde saison de Top of the Lake.

Quatre ans après la déflagration de la première saison, la découverte du corps d’une jeune asiatique, rejeté par la mer sur une plage de Sydney, replonge l’inspectrice Robin Griffin dans une série d’épreuves.

Réalisé par Jane Campion et Ariel Kleiman. Scénario : Jane Campion et Gerard Lee.

Avec Elisabeth Moss, Nicole Kidman, Gwendoline Christie, David Dencik, Ewen Leslie, Alice Englert.

Le début : Fraîchement revenue à Sydney, dévastée après l'échec d'une relation amoureuse, l'inspectrice Robin Griffin réintègre le QG de la police, décidée à se lancer à corps perdu dans le travail. Elle est hantée par la pensée de la petite fille que, dix-huit ans plus tôt, elle a abandonnée à sa naissance parce qu'elle était issue d'un viol. Elle possède d'elle une lettre, signée Mary et expédiée d'un quartier résidentiel de Sydney, qu'elle a laissée sans réponse. Adoptée par un couple aisé, Julia et Pyke, Mary, aujourd'hui lycéenne, est amoureuse d'Alexander, alias "Puss", un quadra marginal qui professe sa haine de la société bourgeoise et habite au-dessus d'un bordel. Jouissant d'un statut ambigu d'allié auprès des filles, toutes asiatiques, il réagit avec indifférence quand celles-ci lui signalent la disparition mystérieuse de l'une d'elles, Cinnamon. Peu après, l'océan rejette sur une plage de la ville une valise contenant le corps d'une jeune Asiatique. Robin s'empare de l'affaire, flanquée contre son gré d'une coéquipière géante, aussi empressée que maladroite, Miranda.