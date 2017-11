Nouvelle saison de la série No Offence dès le lundi 4 décembre sur France 2.

Dès le lundi 4 décembre à 21 heures sur France 2, diffusion de la nouvelle saison de la série britannique No Offense.

4 épisodes à la suite...

Lassée de jouer les veuves éplorées, la commandante Vivienne Deering (Joanna Scanlan) reprend du service au Friday Street alors qu’une guerre des clans met en péril la stabilité de Manchester. Et l’idée de mettre au pas, de manière plus ou moins orthodoxe, les Attah et les Kennedy n’est pas pour lui déplaire...

Avec Joanna Scanlan, Elaine Cassidy, Alexandra Roach, Paul Ritter, Will Mellor, Colin Salmon, Ste Johnston, Neet Mohan, Tom Varey, Saira Choudhry, Daniel Ginty, Charlie May-Clarke, Hannah Walters et Rakie Ayola.

En charge de la protection du mafieu Upjohn, sorti de prison sous escorte pour assister aux funérailles de son fils, Vivienne Deering et son équipe sont surpris par une explosion, qui sonnera la fin de la relative accalmie qui plane sur Manchester. La guerre des gangs menace de nouveau. Viv doit négocier un accord difficile entre le clan Attah et le clan des Irlandais, dirigé par Earl Kennedy. Les trois femmes Viv’, Dinah et Joy vont se serrer les coudes dans une traque féroce jusqu’à la confrontation finale où elles donneront le meilleur d’elles-mêmes. Une journée dans la vie de nos flics de Friday Street promet un mélange unique de chaleur humaine, d'humour et d'énergie folle, à travers des aventures souvent étranges mais passionnantes, où l’émotion flirte toujours avec la gravité et le sérieux de la lutte contre le crime.

Crédit photo © Freemantle medias.