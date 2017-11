La série On va s'aimer un peu, beaucoup...dès le 29 novembre sur France 2.

Dès le mercredi 29 novembre à 21 heures sur France 2 :

Au sein du cabinet d'avocates Lartigues & Lorenzi, les affaires familiales se suivent mais ne se ressemblent pas ! La nouvelle série, On va s'aimer un peu, beaucoup..., met en scène les aventures tragi-comiques d'un trio d'avocates de choc et de charme incarnées par Catherine Marchal, Ophélia Kolb et Charlotte des Georges.