La Une de la presse people ce vendredi : Louane, Cyril Hanouna, Valérie Trierweiler...

Comme chaque fin de semaine, sortie des nouveaux numéros des magazines people Closer, Voici, Public. Leur Une respective ci-dessous.

La chanteuse Louane « total in love de DJ Kungs » titre Public, photos à l’appui. Le nouvel album studio de celle qui a cartonné avec Chambre 12 sort aujourd’hui. Dans un entretien au Parisien, elle déclare ce matin : « Je ne suis plus adolescente mais pas encore complètement une adulte. Je suis en train de me construire, je n’ai pas encore bâti les fondations. Par exemple, je vis encore avec ma meilleure amie dont je suis proche depuis l’âge de 14 ans, et... des chats ! »

Cyril Hanouna se serait passé de la couv’ de Voici. La revue fait son gros titre sur une séparation. A noter une accroche sur les NRJ Music Awards : « Jusqu’au bout de l’ennui »…

Ils sont vraiment ensemble, affirme Closer sur sa couverture à propos de Valérie Trierweiler et d’Alain Delon…Une page occupée partiellement par une condamnation judiciaire en faveur de Louane, pour violation de la vie privée et du droit à l’image.

Concernant France Dimanche, la comédienne Mimie Mathy pleure le décès d’un proche (et non pas son compagnon...), son coiffeur.