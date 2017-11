La Une de la presse people ce vendredi : Nolwenn Leroy, Laëtitia Casta, Jenifer.

Le vendredi, jour de sortie dans les points presse des hebdomadaires people à gros tirage Closer, Voici, Public, France Dimanche.

Ce 3 novembre, la chanteuse Nolwenn Leroy, « fière de ses formes de jeune maman » est en Une de Closer. Accroches sur l’état de santé de Johnny Hallyday et sur l’affaire Kevin Spacey.

Laëtitia Casta et Louis Garrel, bientôt le bébé, affirme le magazine Public (« Les jeunes mariés prêts à agrandir leur jolie famille recomposée »). On remarque sur cette même page un clash qui se serait produit entre Joy Esther et Elodie Gossuin, lors du Prime de Danse avec les stars le week-end dernier…

Focus sur le tournage de Traqués dans Voici, un téléfilm destiné à TF1 et interprété par Jenifer. Mais c’est une publicaiton judiciaire en faveur de Karine Ferri qui occupe l’essentiel de la couv’…