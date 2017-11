Le Drone Challenge Arena sur France 4.

Le site emissions-tv.com, spécialisé dans le recrutement de public pour plateaux TV, annonce l'enregistrement le 29 novembre à La Plaine Saint-Denis du programme Drone Challenge Arena.

Un divertissement présenté ainsi :

"Ils sont 6 équipages. Ce sont des as du drone et ils n'ont qu'un seul objectif : Devenir les premiers champions de Drone Challenge Arena ! Pour se départager, ils vont s'affronter lors de défis uniques ! Précision, agilité, dextérité, stratégie... Seul l'équipage qui aura des nerfs d'acier pourra espérer l'emporter : Ils devront concourir dans un environnement hostile et démesuré : L'Arena ! Elle leur réservera des défis hors norme où tous les challenges se joueront avec des éléments plus grands que nature."