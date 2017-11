Le meilleur pâtissier ce mardi : tarte tatin, pomme au riz et Gravity cake.

Nouvelle partie du concours Le meilleur pâtissier ce mardi 14 novembre à 21 heures sur M6. Pour cette 5ème semaine, les 7 pâtissiers amateurs encore en lice vont s’affronter au cours de 3 épreuves autour des gâteaux renversés.

Dans l'épreuve imaginée par Cyril Lignac, les participants devront réinterpréter visuellement et gustativement le plus célèbre des gâteaux renversés : La tarte tatin. Traditionnellement, ce grand classique de la pâtisserie est une tarte aux pommes caramélisées, recouverte d’une pâte brisée que l’on retourne après cuisson. Nos pâtissiers ont carte blanche pour la revisiter comme ils l’entendent mais Cyril a ajouté une contrainte de taille : la réaliser sans pommes. A nos pâtissiers de faire preuve d’ingéniosité pour remplacer cet élément incontournable tout en retrouvant la générosité et le fondant des fruits caramélisés qui ont fait le succès de ce dessert inventé par les sœurs Tatin.

Pour l'épreuve technique jugée à l’aveugle, ils devront réaliser à la perfection une pomme au riz. Comme à son habitude, Mercotte s'est amusée à corser l’épreuve, en retirant des étapes entières de la recette de ce gâteau, qui se compose d’un généreux riz au lait, de pommes caramélisées et d’une meringue italienne. Elle les mettra au défi de réaliser, en un temps record, ce gâteau renversé qui pourrait bien mettre nos pâtissiers sens dessus dessous.

Enfin, les concurrents devront défier les lois de la gravité en réalisant des gâteaux en équilibre, aussi appelés ‘Gravity cake’, pour offrir au jury des créations à l’équilibre parfait entre visuel et goût ! En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Caroline Bourgeois, spécialiste du cake design.