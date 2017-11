Le meilleur pâtissier spécial Italie ce soir : cappucino, cannoli et créations gourmandes.

Ce mardi 7 novembre à 21 heures sur M6, pour cette 4ème semaine de concours du Meilleur pâtissier, destination l’Italie.

Les candidats, amateurs, vont devoir exprimer tout leur talent sur 3 challenges autour de ce voyage gourmand.

Dans l'épreuve imaginée par Cyril Lignac, les concurrents devront, pour la première fois dans l’histoire du concours, réinterpréter visuellement et gustativement une boisson en gâteau : Le cappuccino.Pour revisiter la boisson chaude la plus célèbre d’Italie, nos pâtissiers devront respecter les fondamentaux, à savoir : le café, le lait chaud et la mousse de lait. A eux de rivaliser d’inventivité et de technique pour transformer cette boisson en un savoureux dessert.

Pour l'épreuve technique, jugés à l’aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : Les cannoli. Ces gâteaux siciliens en forme de petits tubes de pâte frits sont garnis d’une onctueuse crème à la pistache et d’une compotée de fraises ; leurs extrémités sont décorées de framboises et d’éclats de pistaches. A noter que la recette sera en ...italien !

Enfin, pour l'épreuve créative, les pâtissiers devront proposer des créations gourmandes représentant leur vision de l'Italie. En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Pascal Caffet, champion du monde de pâtisserie, qui préside depuis cette année la prestigieuse société des Meilleurs Ouvriers de France Pâtissiers-Confiseurs.