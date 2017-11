Le palmarès des MTV EMA 2017 : Shawn Mendes grand gagnant de la soirée.

Rita Ora présentait dimanche soir à Londres la cérémonie annuelle des MTV EMA. Un événement qui donne la part belle au live, avec cette année Eminem, U2 et bien d'autres. Ci-dessous, le rappel des nommés et les lauréats.

ARTISTE :

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

VAINQUEUR - Shawn Mendes

Taylor Swift

CHANSON :

Rockabye - Clean Bandit avec Sean Paul & Anne-Marie

Shape of you - Ed Sheeran

VAINQUEUR - There’s nothing holdin’ me back - Shawn Mendes

Despacito - Luis Fonsi

Wild Thoughts - DJ Khaled avec Rihanna et Bryson Tiller

ARTISTE POP :

VAINQUEUR - Camilla Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

ARTISTE ROCK :

VAINQUEURS - Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

ARTISTE ELECTRO :

Calvin Harris

VAINQUEUR - David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

HIP HOP :

Drake

VAINQUEUR - Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

ARTISTE ALTERNATIF :

Imagine Dragons

Lana del Rey

Lorde

The xx

VAINQUEURS - Thirty seconds to Mars

REVELATION :

VAINQUEUR - Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag’n’Bone Man

CONCERT :

Bruno Mars

Coldplay

VAINQUEUR - Ed Sheeran

Eminem

U2

CLIP :

Run - Foo Fighters

Bon appétit - Katy Perry

VAINQUEUR - Humble - Kendrick Lamar

i spy - Kyle

Look what you made me do - Taylor Swift

LE LOOK :

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn

LA MEILLEURE FANBASE :

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift