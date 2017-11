Le programme Tiny House : maison à emporter arrive sur 6ter.

Tout plaquer pour construire et vivre dans une mini-maison...C'est le pari fou que font les couples de « Tiny House : mini-maison à emporter ». A découvrir dès le samedi 18 novembre en fin de matinée sur 6ter. Plusieurs numéros de ce programme US diffusés entre 11 heures et 13h40.

Les « Tiny House » ce sont de toutes petites maisons, le plus souvent sur roues et réalisées en bois, où chaque recoin est optimisé au maximum. Alors, succomberez-vous aussi à la folie des mini-maisons ?

Parmi les premiers cas :

Guillaume, mécanicien, et Jenna, assistante cinéma, vivent à Hollywood. Avant que Guillaume propose à Jenna d'emménager ensemble dans une mini-maison, tous deux vivaient dans de grands appartements. Pour leur premier foyer, ils se lancent dans l'aventure, achètent une maison avec mezzanine de 15 m2 et font tous les travaux eux-mêmes. Après 1 an et un résultat stupéfiant, le couple décide de traverser le pays avec leur mini-maison...

Derek, à la recherche d'un emploi, et Mary Voight, vivent à Colorado Springs. Voulant profiter d'une vie simple et sans attache, ils décident de passer d'un logement de 240 m2 à une mini-maison de 18 m2. Pour cela, ils font appel à Greg, un entrepreneur spécialisé dans les maisons mobiles personnalisables. Son défi : trouver de l'espace pour un grand téléviseur, une cuisine moderne et une suite parentale. Son astuce : un escalier tournant original...

Dans l'Ohio, Mary et Trevor souhaitent troquer leur bungalow de 120 m2 contre une mini-maison de 34 m2, qui leur permettra de vivre sans aucune dette. Ils ont décidé de fabriquer eux-mêmes leur logement et bénéficient de l'aide de leurs parents. Leur principale contrainte : le couple a 4 chats qui ne s'entendent pas très bien.

Au Texas, Kaitlin, 21 ans, souhaite prendre son indépendance et décide de construire avec l'aide de son père Mike sa mini-maison de 33 m2. Son plus gros défi : ne pas dépasser son budget de 10 000 dollars. Par chance, Kaitlin est une jeune femme astucieuse - elle imagine un escalier en colimaçon caché sous des étagères une fois replié - qui a de nombreux amis.