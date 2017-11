Le spectacle Norman sur scène le mardi 28 novembre sur TMC.

Un spectacle enregistré à la Cigale, mis en scène Kader Aoun et réalisé par Gautier Leduc, diffusé mardi 28 novembre en première partie de soirée sur TMC : Norman sur scène.

"Cette nouvelle aventure scénique est une suite logique pour ce pionnier du "web man show" qui a déjà réussi en quelques années à réunir plusieurs millions de fans. Avec sa personnalité de loser fragile et malin, Norman continue de livrer sa vision décalée de la vie et des petits riens du quotidien. Grâce à la proximité que lui offre la scène, ce premier spectacle est aussi l'occasion pour Norman de se montrer encore plus intime que dans ses vidéos et d'aborder des sujets totalement inédits dans un échange direct avec le public."