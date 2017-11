Le Supercross de Paris diffusé en direct ce week-end sur AB Moteurs.

Ce samedi soir puis dimanche après-midi, Jean-Michel Bayle et Maxime Martin vous donnent rendez-vous EN DIRECT de la U Arena pour un show retentissant : Le Supercross de Paris.

Deux jours de courses endiablées à suivre en exclusivité sur AB Moteurs.

Créé en 1984, le SX est la compétition la plus spectaculaire du moment. On y retrouve les meilleurs pilotes de Supercross et de freestyle motocross qui allient la compétition et les démonstrations.

"Pour son retour dans la Capitale, AB Moteurs vous donne rendez-vous dès le samedi 18 novembre à 20h00 pour une expérience unique. Imaginez un lieu qui ne soit ni simplement une salle ni un stade mais qui soit le lieu d’une nouvelle expérimentation. Un lieu créé au-delà des normes et standards pour révolutionner les émotions. Une enceinte deux fois plus grande que les standards habituels des arénas européennes. La seule au monde dont les tribunes sont organisées en U afin de sublimer les multiples réactions du spectacle live, sur le terrain, par l’innovation la plus poussée. De quoi faire rêver les 24 000 spectateurs attendus. Au programme : Des courses exceptionnelles avec des pilotes qui ne sont visibles en Europe que sur cet événement, un show de freestyle, devenu habituel sur toutes les manifestations “moto” qui se respectent et en prime, une ambiance survoltée".

Se samedi de 20 à 23 heures.

Dimanche de 15 à 18h30.