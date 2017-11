Le Tube ce samedi : les Brigitte, Edouard Baer, Warner TV et Sarahah.

Samedi 11 novembre 12h45, nouveau numéro de l'émission Le Tube, sur Canal+. Voici le sommaire.

- Les Idées Fixes ou les 3 informations marquantes de la semaine médiatique : de l'argent, des armes et des histoires de Pères Noël...

- Isabelle Ithurburu accueille Brigitte, le duo musical qui a toujours finement travaillé son image dans les médias. Dans le 1er clip de leur nouvel album, "Nues", Aurélie Saada et Sylvie Hoarau mettent en scène 60 femmes libres et apaisées.

- Dans le paysage des matinales radios, c'est un inclassable. Depuis plus d'un an, Édouard Baer réveille les auditeurs de Radio Nova avec "Plus Près de Toi". Pourquoi avoir accepté d'animer une matinale radio, lui qui dit "détester" sa voix ? Édouard Baer a -t-il signé pour une 3ème saison ? Quels sont ses autres projets ?

- Féminisme, l'arme de l'humour ? Et si, pour lutter contre le sexisme, la meilleure arme était l'humour ? De nombreuses femmes choisissent la dérision pour lutter contre les clichés misogynes. C'est le cas sur Youtube et sur les réseaux sociaux. La libération de la femme passera-t-elle par le "LOL" ? Un sujet de Jawar Nadi.

- L’Enquête du Tube s'intéresse aux applications qui favorisent le harcèlement scolaire. Parmi elles, "Sarahah", qui permet d'envoyer et recevoir des messages anonymes, mais son utilisation est souvent détournée pour insulter ou menacer. La liste des applications accusées de favoriser le harcèlement scolaire est longue. Comment fonctionnent ces applications ? Quels sont les risques ? Comment se défendent leurs utilisateurs ? Lilia Bousfoul a mené l'enquête.

- Le lancement en France de Warner TV, avec des séries cultes ou inédites.

- Ouh La La de Marc Dérian et Aurélien Michon sur la vie des gens célèbres ou presque dans les médias.

Crédit photo © Maxime Bruno - Canal+.