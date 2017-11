Les internationaux de France de patinage artistique à vivre essentiellement sur francetvsport.

Les Internationaux de France de patinage artistique, qui se dérouleront cette année à Grenoble du 17 au 19 novembre, seront à vivre en direct et en intégralité sur France 2, France 3 et essentiellement sur le site et l'application francetvsport. Un événement qui a lieu à moins de trois mois des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang.

"Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, triples Champions d'Europe et doubles Champions du monde, feront face à de talentueux danseurs sur glace venus d'Amérique du Nord notamment. Dans la catégorie couple, leurs compatriotes Vanessa James et Morgan Ciprès défendront chèrement leurs chances face aux Champions d'Europe russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov. Chez les messieurs, le duel entre Javier Fernandez, quintuple Champion d'Europe et double Champion du monde et le Japonais Shoma Uno, vice-champion du monde 2017, promet un beau spectacle, tandis que la Championne du monde junior 2017, la Russe Alina Zagitova, tentera de marquer les esprits pour sa première saison chez les seniors", communique France Télévisions.

Vendredi 17 novembre :

- en direct sur le site et l'application francetvsport

à partir de 15h - Programme court Dames

à partir de 16h55 - Programme court Danse

à partir de 18h35 - Programme court Couples

à partir de 20h05 - Programme court Messieurs

Samedi 18 novembre :

- en direct sur le site et l'application francetvsport

à partir de 13h15 - Programme libre Dames

à partir de 15h30 - Programme libre Danse

à partir de 19h - Programme libre Couples

à partir de 20h45 - Programme libre Messieurs

- en direct sur France 2

à partir de 16h10 - Programme libre Danse

Dimanche 19 novembre :

- en direct sur France 3 et en simultané sur le site et l'application francetvsport

à partir de 15h20 - Gala de clôture

Les épreuves diffusées sur les chaînes de France Télévisions seront commentées par Nelson Monfort, Philippe Candeloro et Annick Dumont.

Crédit photo © Gilles Scarella.