Les invités de l'émission La Grande Librairie ce jeudi sur France 5.

Présenté par François Busnel, le magazine littéraire de France 5 "La grande librairie" reçoit un Prix Nobel de littérature ce jeudi 2 novembre à 20h50. Patrick Modiano publie deux livres : un roman, Souvenirs dormants, et une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie (Gallimard),.

Egalement présent, Pierre Michon, l’auteur du livre devenu culte Vies minuscules. Les Cahiers de L’Herne (Éditions de L'Herne) lui consacrent un remarquable dossier, dans lequel les romanciers mais aussi les historiens viennent saluer l’absolue singularité d’une écriture.

Jeanne Balibar, la comédienne qui incarne en ce moment Barbara au cinéma, viendra lire Pierre Michon et elle sera accompagnée par deux romanciers : Marie-Hélène Lafon, qui dissèque et invente la vie d’une jeune caissière de supermarché dans un quartier de Paris encore provincial dans Nos vies (Buchet/Chastel). Mais aussi, François-Henri Désérable qui viendra tenir la promesse de Romain Gary et rappeler le nom d’un personnage qui vit grâce à la littérature : Un certain M. Piekielny (Gallimard).