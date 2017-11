Les petits patrons dans la tourmente : document et débat sur Public Sénat le 25 novembre.

"Les petits patrons dans la tourmente", un film de Cyril Denvers diffusé le samedi 25 novembre à 23h30 sur la chaîne Public Sénat (rediff le samedi suivant à 22 heures).

Les petits patrons, qui représentent l'énorme majorité des dépôts de bilan, paient un lourd tribut à la crise. Bouleversés par ce drame économique, certains envisagent le suicide, qu'ils entrevoient comme la seule solution de se libérer de l'échec et de la précarité. En Charente-Maritime, des artisans et commerçants ont perdu leur entreprise mais ont pu s'appuyer sur le tribunal de commerce de Saintes, le premier en France à avoir créé un dispositif de détection du risque suicidaire et une cellule de soutien psychologique. Plusieurs tribunaux de commerce ont ainsi adopté ce dispositif, intitulé APESA.

A la suite de ce document, à 00h30, débat animé par Nora Hamadi : Les patrons, des salariés comme les autres ?

Invités :

Frédéric Boccara, économiste, chercheur associé au CEPN - Paris 13, membre du Conseil économique, social et environnemental et membre du collectif des économistes atterrés.

Laurent Grandguillaume. Directeur du développement du groupe Missioneo et vice-président de la fondation Travailler Autrement, think tank sur les nouvelles formes de travail.

Jean Eudes Du Mesnil du Buisson. Secrétaire général de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.

François-Xavier Brunet, Président de la Chambre de commerce et d’industrie Tarbes et Hautes-Pyrénées.

Jean-Luc Douillard, psychologue, coordinateur du réseau prévention suicide pour les entrepreneurs en souffrance.