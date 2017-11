Les séries This is us, Once upon a time 6, Fresh Off the Boat arrivent sur 6ter.

Parmi la programmation de fin d'année sur la chaîne 6ter (groupe M6), la diffusion de ces séries :

This Is Us (l'excellente saison 1, découverte sur Canal).

Alors que 18 millions d’êtres humains partagent la même date d’anniversaire à travers le monde, il existe une famille, vivant entre New-York et Los Angeles, dont quatre des membres sont nés le même jour. This Is Us nous raconte, sur trois générations, la vie de cette famille américaine avec ses moments de joie, ses rituels, ses secrets, ses chamailleries, et ses torrents d’amour. C’est une tribu que l’on a envie d’adopter illico !

Créée par Dan Fogelman ; avec Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley, Chrissy Metz, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron Cephas Jones

Once Upon a Time, saison 6.

Cette saison 6 s’annonce riche en rebondissements avec le règne des méchants, l’Evil Queen ou Mr Hyde, et l’arrivée de nouveaux personnages : Aladdin, Jasmine, Jafar, mais aussi Morphée et le Comte de Monte-Cristo.

Créée par Adam Horowitz et Edward Kitsis ; avec Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla, Robert Carlyle, Emilie de Ravin.

Bienvenue chez les Huang, saisons 1 à 3 (Fresh Off The Beat).

Le jour où les Huang annoncent à Eddie, l’aîné de leurs trois enfants, qu’ils vont quitter le quartier chinois de Washington pour s’installer à Orlando, en Floride, c’est la tuile. Pour le père, cette région représente une terre où tout est possible. Mais pour Eddie, cela veut dire s’adapter à un quartier 100% blanc, et surtout, se faire de nouveaux copains. Comment les Huang vont-ils vivre leurr premier Noël dans le “sunshine state” ?

Créée par Nahnatchka Khan ; avec Constance Wu, Randall Park, Hudson Yang, Forrest Wheeler, Ian Chen.