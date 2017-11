Les téléfilms de Noël opposés dès ce lundi après-midi sur TF1 et M6.

La bataille des téléfilms de Noël débute dès ce lundi 6 novembre en début d'après-midi sur TF1 et M6. Près d'une cinquantaine de jours avant le 25 décembre.

Et cette programmation spéciale, de nouveau promise à un succès d'audience, démarre avec deux téléfilms inédits : L'enfant de Noël à 13h55 sur TF1 et Noël à la télévision à 14h10 sur M6.

L'enfant de Noël, TF1 : Réalisé par Michael Landon Jr. Avec : Christian Kane (Billy), Marley Shelton (Maire), Ryan McPartlin (Sean), Mallory James Mahoney (Taylor). Marie et Billy Taylor sont mariés depuis neuf ans et Marie veut divorcer. Mais Billy pense que leur relation peut encore être sauvée. Le jour où ils sont censés signer les papiers du divorce, Taylor, une petite fille, débarque de nulle part dans leur maison, bien décidée à rester. Elle va vite prendre une telle place qu’ils vont la considérer comme leur fille, eux qui n’ont pas d’enfants et qui semblent en souffrir beaucoup. Mais une fille pas comme les autres puisque, ils le découvrent tôt, cette enfant est un ange qui s’est échappé du paradis. Taylor fait tout pour que Marie et Billy se réconcilient.

Noël à la télévision, M6 : Réalisé par Peter Sullivan. Avec Melissa Joan Hart (Emily Morgan), Dean Cain (Charlie Fischer), Jackee Harry (Veronika Daniels), Cynthia Gibb (Patrice Montgomery) et Richard Kline (Stanley Morgan). Emily et Charlie, tous deux journalistes, se sont aimés, puis déchirés, quand ils ont postulé sur un même poste. Quand Charlie a été choisi à New York pour présenter les infos du matin, Emily a pris ses distances dans sa ville natale où elle a été embauchée dans la chaîne locale. À quelques jours de Noël, tous deux vont à nouveau se retrouver en concurrence lorsqu'un poste de co-animateur dans une émission nationale très prisée des téléspectateurs s'offre à eux...

Crédit photo © Starz Médias.