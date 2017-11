Lumières sur Noël le dimanche 26 novembre sur France 3.

Dimanche 26 novembre à 20h20 sur France 3 (à la place donc de l'énième rediff de Zorro).

Depuis le plus célèbre et le plus ancien marché de Noël de France et devant des milliers de personnes place Kléber à Strasbourg, "3, 2, 1... Lumières sur Noël !", présenté par Kamini, propose d’assister au top départ des illuminations partout en France.

À Strasbourg avec Valérie Alexandre à l’occasion de l’inauguration du marché de Noël et ses cabanons remplis de lots de douceurs sucrées et salées, d'idées cadeaux, de décorations de Noël, d'artisanat en tout genre.

À Kaysersberg avec Stéphane Bern dans le charmant petit village alsacien, élu village préféré des Français 2017 lors de l’émission du même nom.

Aux Champs Elysées et à Vaux-Le-Vicomte dans le château qui se pare de milliers de décorations pour vous transporter dans un monde de sucreries et de friandises avec Nathalie Schraen-Guirma.

À Laval avec Alicia Fall. Des dizaines de milliers de visiteurs viennent chaque année admirer les habillages lumineux du pont Aristide-Briand, de la rivière, de la fontaine et des rues du centre-ville.

À Bordeaux avec Aurélie Bambuck, on assistera au lancement des illuminations imaginées par des concepteurs lumières.