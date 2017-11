Malik Bentalha et Frédéric Lopez à la découverte des Cévennes.

Après avoir exploré le monde, Frédéric Lopez part à la découverte de la France, annonçait France 2 l'été dernier.

À ses côtés, un invité à qui il va faire vivre une aventure inédite, où chaque rencontre et chaque expérience sont autant de surprises totalement inattendues ! Ensemble, les deux voyageurs explorent notre pays, en quête du meilleur de nos régions. Sur leur route, ils partagent la vie d’hommes et de femmes qui ont à cœur de nous faire connaître leur monde et l’amour qu’ils portent à leur territoire.

Ce lundi après-midi, le talentueux comédien et humoriste Malik Bentalha a annoncé sur son compte Facebook et sur Twitter avoir tourné le premier numéro, dans les Cévennes.

A découvrir dans les prochains mois...