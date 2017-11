Mariés au premier regard ce lundi sur M6 : découvrez les différents tests des participants.

Le concept de ce programme qui divise téléspectateurs et internautes : Catherine Solano (sexologue), Pascal de Sutter (docteur en psychologie) et Jean-Luc Beaumont (docteur en psychologie), ont organisé une expérience pour tester la compatibilité amoureuse. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement reconnus sur des hommes et femmes célibataires de 25 à 50 ans afin de former des couples qui ont, selon les résultats de leurs études, tout pour vivre une relation durable. Et pour donner vie à cette relation, les couples commenceront par prendre l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Un choix s'offre alors à eux : oui ou non. S'ils se disent oui, les nouveaux mariés partiront en voyage de noces et, à leur retour, emménageront ensemble pour se découvrir au quotidien. Après plusieurs semaines de vie commune, ils devront décider s'ils restent mariés ou s'ils divorcent.

Les différents tests :

- Tests psychologiques : ils permettent d'analyser les traits de caractère, le fonctionnement psychologique et d’en déduire le niveau de compatibilité amoureuse et sexuelle entre les participants. Et également, pour Catherine Solano : “ces questionnaires permettent d’analyser les besoins sentimentaux des participants pour qu’ils puissent trouver une personne sur la même longueur d’onde sentimentale, amoureuse et sexuelle de manière à entamer une relation durable.”

- Tests de croyances : ils permettent de vérifier les convictions de 2 personnes, la façon dont on pense que les choses fonctionnent, devraient ou doivent fonctionner. Ex “Je pense qu’un homme ne doit pas s’occuper des bébés” ou “on devrait passer tous les dimanches avec la famille.”

- Tests de valeurs : ils ont pour but de prendre en compte l’importance de certains facteurs. Exemple, “on doit être fidèle et bienveillant dans un couple.” Ce sont des croyances sur lesquelles on transige peu voire pas.

- Tests des schémas : C’est notre vision de la vie et du couple, de la famille, nos peurs et nos failles. Par exemple “je n’ai jamais été aimé par quiconque dans ma vie” exprime une peur du rejet.

- Tests de compétences conjugales : Ces tests proposent d’analyser par exemple le type d’écoute, la capacité de révélation sur soi, l’intelligence émotionnelle qui est la capacité à reconnaitre, comprendre et maîtriser ses émotions et savoir composer avec ceux des autres et aussi l’affirmation de soi, qui est n’être ni soumis, ni agressif. C’est respecter l’autre tout en se respectant soi-même.

- Tests de personnalité.

- Tests de compatibilité physique et tests morphologiques.

- Tests d’attractivité auditive : analyse de l’attractivité auditive entre 2 personnes. Pour Pascal de Sutter : “la voix joue un rôle très important dans l’attirance entre un homme et une femme, une voix peut être rédhibitoire dans le test de compatibilité même si d’autres points concordent. C’est surtout vrai pour les femmes.”

- Tests olfactifs : ils ont pour but d’analyser l’attractivité chimique entre 2 personnes. Pour Catherine Solano : “génétiquement on a plutôt tendance à être attiré par quelqu’un qui a un groupe tissulaire très diffèrent du nôtre et cela peut se repérer par l’odeur corporelle.”