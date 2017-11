Mathieu Madénian au Bataclan : diffusion du spectacle inédit le 22 novembre sur Comédie+.

Mercredi 22 novembre en première partie de soirée sur la chaîne Comédie+, En état d'urgence.

Un spectacle inédit écrit par Mathieu Madénian, mis en scène par Kader Aoun, enregistré le 21 octobre 2017 au Bataclan.

Un one-man show présenté ainsi : Dans ce monologue aux accents pagnolesques, Mathieu Madénian se livre sans tricher et nous raconte les hilarantes péripéties de son quotidien, avec un talent de conteur et une énergie comique qui n'appartiennent qu'à lui. Tout est prétexte à rire pour ce roi de l’autodérision qui sait saisir ce qu’il y a d’universel dans chacune de ses histoires personnelles, et réussit le tour de force de nous parler de nos vies à tous, en racontant la sienne.