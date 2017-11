Mention particulière ce lundi soir sur TF1 : Hélène de Fougerolles bouleversée par le scénario.

Nul doute que la remarquable interprétation de Marie Dal Zotto, jeune actrice trisomique, fera réagir en masse les internautes ce soir après la diffusion du téléfilm Mention particulière. Une fiction française inédite, programmée dès 21h05 sur TF1.

Le scénario ? Laura, 20 ans, a décidé de passer son bac, comme n'importe quelle jeune fille de son âge. Trisomique, elle doit braver ses difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres. Epreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura se bat pied à pied pour arracher une chance qu'on voudrait lui refuser et vivre la vie qu'elle s'est choisie.

Hélène de Fougerolles incarne la mère du personnage Laura. Ce scénario était un cadeau, dit-elle. Elle se souvient l’avoir lu dans un train, en se rendant sur un autre tournage, et elle a été complètement bouleversée. Cela ne lui est arrivé que quatre à cinq fois au cours de sa carrière.

"La sincérité de ce projet m’a énormément touchée et j’ai aussitôt appelé mon agent. Le sujet du handicap peut être difficile à aborder et on peut avoir tendance à ne pas vouloir en entendre parler. Je crois que ce film très positif est une belle leçon de vie qui est susceptible, à son échelle, de faire évoluer la vision des gens sur le handicap. Mention particulière prouve que l’on peut traiter ce sujet avec beaucoup d’humour et de joie. Bruno Salomone et moi sommes deux personnes spontanées, naturellement joyeuses, et parler d’un sujet aussi important dans une certaine décontraction était primordial pour ne pas caricaturer les situations".

A propos de Marie Dal Zotto, Hélène de Fougerolles juge que c'est une jeune femme très attachante. Leur première rencontre a eu lieu le temps d’une lecture. "Sa naïveté un peu enfantine m’a tout de suite touchée même si elle sait parfaitement de quoi elle parle. Derrière cette apparente candeur se cache une actrice qui sait exactement où est sa place sur scène. Patiente, elle ne se plaint jamais sur le plateau : c’est une pro ! Elle est d’une spontanéité désarmante et fait de son mieux pour intégrer tous les détails techniques comme, par exemple, ne pas dépasser du cadre. Elle a écouté attentivement les conseils de Christophe Campos (réalisateur) et fait preuve de beaucoup de détermination".