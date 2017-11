MTV EMA ce dimanche : Eminem, U2, Shawn Mendes, Liam Payne sur scène.

Un peu plus d'une semaine après les NRJ Music Awards, où Bono, The Weeknd, Sam Smith et Ed Sheeran étaient notamment présents, place aux MTV Europe Music Awards.

La chanteuse Rita Ora présentera ce gros show dès 21 heures ce dimanche 12 novembre. Retransmission sur MTV France en direct de la SSE Arena, Wembley à Londres.

Les performances annoncées :

Eminem,

U2,

David Guetta,

Shawn Mendes,

Demi Lovato,

Camila Cabello,

Liam Payne,

Travis Scott,

French Montana,

Clean Bandit,

Kesha,

The Killers...

Présences notamment de James Bay, Will.I.Am, Natalie Dormer, Madison Beer, Sabrina Carpenter...

Dès 19h50 sur MTV, Tapis Rouge : les animateurs Raphal, Gérard et Hedia (envoyée spéciale à Londres pour les gossips backstage) présenteront la grande soirée des MTV EMA entourés d’invités dont Amir. Cette diffusion du Tapis Rouge sur MTV sera accompagnée d’un Direct/Live à suivre en multi-écrans sur Facebook, Periscope, Youtube, Dailymotion et MTV.fr avec les commentaires en live des animateurs et leur invités.