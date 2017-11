MTV Fear Factor programmé dès le 6 décembre prochain.

Dès le 6 décembre, chaque mercredi vers 22h30 sur MTV France, découvrez la version liftée «Made in MTV» de l’émission culte Fear Factor, présentée par le rappeur Ludacris.

En France, ce programme culte a eu une brève vie : du printemps 2003 au printemps 2004, sur TF1 avec Denis Brogniart.

L’émission verra s’affronter ici huit jeunes candidats en quatre équipes de deux, avec à la clé la 50 000 dollars. En couple, en coloc ou même meilleurs ennemis dans la vie, ils n’auront qu’un seul objectif : vaincre leurs peurs et repousser leurs limites, dans des défis extrêmes.

Là où le jeu phare de l’époque créé par ENDEMOL axait plus sur les épreuves de force et d’endurance, MTV Fear Factor parie ici sur les peurs de chacun en les confrontant à leurs plus grosses phobies... Avec toujours plus de vers et de blattes qui grouillent, de rampants qui foisonnent, de nuages d‘insectes qui pullulent, et son lot de candidats dévorés d’angoisse.