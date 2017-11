Nouvelle star ce mercredi : les auditions de Zaer, Ashley, Erhya, Maikel, Léa.

De nouveau difficile d'être optimiste sur l'audience de Nouvelle Star ce mercredi sur M6 au vu de l'évolution très négative la semaine dernière. 1.8 million d'amateurs pour rappel, contre 2.5 millions pour le lancement de cette sans nul doute ultime saison.

Suite des auditions devant les jurés Benjamin Biolay, Coeur de pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec.

A Bordeaux, de Sloń et ses influences "pop alternatives aux couleurs trip hop et rock progressif" à Raphifou, fan de Metallica, qui reprendra Francky Vincent et... la Tirade du Nez... préparez-vous à des performances inédites, promet le diffuseur.

À Paris, vous découvrirez notamment Ashley, une étudiante malvoyante de 26 ans qui touchera particulièrement Cœur de Pirate avec une reprise de « Je ne sais pas » de Céline Dion. Ou Zaer et sa voix rocailleuse qui mettra très vite tout le monde d’accord.

Du côté de Marseille, très en retard après avoir manqué son avion, Maikel se présentera - non sans stress – pour interpréter deux reprises. Fan de l’émission depuis tout petit, Erhya, 19 ans, réalisera son rêve en participant au concours qui lui a donné envie de faire de la musique. Celui-ci se prolongera-t-il à l’Elysée Montmartre ?

Enfin, les candidats lyonnais donneront du fil à retordre à nos quatre jurés, pas toujours en accord avec l’avis de leurs camarades.

Ci-dessous, Léa, 16 ans, reprend le mythique Creep de Radiohead.