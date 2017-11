Pierrette Ominetti, directrice déléguée à la coordination des programmes et de la production, quitte ARTE.

Pierrette Ominetti, directrice déléguée à la coordination des programmes et de la production, depuis septembre 2011, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et quittera ARTE en décembre 2017, communique la chaîne.

Précédemment Directrice de l’Unité de Programmes Documentaires d’ARTE France depuis 2008, Pierrette Ominetti a intégré l’Unité de Programmes de la Sept ARTE en 1994 en tant que Chargée des programmes Société puis a été nommée en 1995 Adjointe du Directeur Thierry Garrel et Administratrice de l’Unité. Elle deviendra Directrice adjointe de l’Unité Documentaires d’ARTE France en 2004. Entrée à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) en 1978, elle intègre en 1980, la Direction des Programmes de Création et de Recherche de l’INA. En 1990, elle est nommée Chargée de mission pour la Production et anime pendant 2 ans le Conseil des Programmes de l’INA.

Véronique Cayla, présidente d’ARTE France, Anne Durupty, directrice générale d’ARTE France, vice-présidente d’ARTE GEIE, Bruno Patino, directeur éditorial d’ARTE France tiennent à remercier très chaleureusement Pierrette Ominetti pour son engagement en faveur d’ARTE, depuis plus de vingt ans et saluent son grand professionnalisme.

Son implication éditoriale, notamment dans les documentaires, a contribué à renforcer la qualité et l’exigence des programmes de la chaîne. Depuis 2011, tout en jouant un rôle important dans la coordination avec le pôle allemand de la chaîne, elle a accompagné ARTE dans sa relance éditoriale et son développement numérique. Elle a été également un relais essentiel auprès des réalisateurs, producteurs et des organisations professionnelles.

Ingrid Libercier, actuellement Directrice des opérations et productrice au sein de la société Boréales, succèdera à Pierrette Ominetti en tant que directrice de la production, auprès de Bruno Patino, à compter du 11 décembre 2017.

Ingrid Libercier, est depuis juin 2016, directrice des opérations et productrice au sein de la société Boréales. Auparavant, secrétaire générale de Télé Images Productions de 2004 à 2014, elle sera nommée en 2014, secrétaire générale de Zodiak Kids Studio (fusion des deux sociétés de production Télé Images Production et Marathon animation), ainsi que directrice des financements pour le groupe Zodiak media France, fonction qu’elle occupera jusqu’en mai 2016. De 1999 à 2004 : chargée de production – Dargaud-Marina. Elle a débuté sa carrière en 1992 chez Aquarelle et les Films du Triangle, en tant que responsable acquisitions et production.