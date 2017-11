Prince bleu de Montmartre, la biographie de Michou.

Parution en milieu de semaine prochaine de Prince bleu de Montmartre, biographie officielle de Michou, figure des nuits parisiennes depuis 60 ans. Un livre édité par Cherche-Midi et préfacé par Anny Duperey.

Depuis quarante ans, je suis fidèle au cabaret de Michou, écrit la comédienne qui dévoile y emmener régulièrement les comédiens et techniciens avec qui elle tourne ou joue au théâtre, pour leur faire découvrir ce chaleureux endroit. "J’observe surtout ceux qui n’auraient jamais eu l’idée d’aller voir « ces gars qui imitent les filles », avec quelques a priori négatifs en tête, et je m’amuse de les voir rapidement ébahis, estomaqués par les talents qui s’expriment là, admiratifs de la rigueur professionnelle des numéros. J’en ai vu rire aux larmes lors d’un sketch humoristique et l’un d’eux pleurer pour de bon devant une évocation de Piaf d’une sensibilité bouleversante…"

Il faut toujours innover, renouveler les propositions dans le domaine de la revue, souligne Michou dans l'avant-propos : "de la reconstitution fidèle des artistes représentés (transformisme), aux numéros plus humoristiques, du play-back aux chanteurs en live, tout est fait pour redonner vie à des stars d’hier mais également d’aujourd’hui, par la magie des costumes, du maquillage et de l’habile interprétation des artistes… Les Michettes, car il faut bien les appeler par leur nom, sont d’authentiques artistes."