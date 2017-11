Prix Roland-Dorgelès radio – télévision pour Brunet, Durand et Anne-Claire Coudray.

RMC, où officie Eric Brunet du lundi au vendredi de 13 à 15 heures, annonce que ce dernier a reçu le Prix Roland-Dorgelès radio – télévision 2017 des mains de Jean Orizet, Président de l’Association des Écrivains Combattants, en présence d’Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française.

Les autres lauréats, à ses côtés, étaient Anne-Claire Coudray (TF1) et Guillaume Durand (Radio Classique).

Ce prix récompense les professionnels de la radio et de la télévision distingués pour leur attachement à la langue française.

Via l'association des écrivains combattants : "Du fait du poids et la place considérables des médias dans la vie quotidienne, l'expression orale sur les ondes a une influence déterminante sur la manière de parler du plus grand nombre. Il est donc important de distinguer ceux des journalistes de la radio et de la télévision qui veillent à la qualité de leur langue. C'est le devoir qu'ils se font de défendre la langue française que l'A.E.C. tient à honorer. La caractéristique essentielle du prix est qu'il est décerné par un vote de l'ensemble des adhérents de l'Association à partir de la sélection opérée par sa commission."

Crédit photo © Julien Cauvin - TF1.