Profession astronaute : l'aventure de Thomas Pesquet relatée dans un livre.

Thomas Marlier et Pierre-François Mouriaux sont les auteurs de l'ouvrage Profession astronaute, attendu dans moins d'une semaine en librairies. Un livre Arte éditions et Paulsen sur l'aventure de Thomas Pesquet.

224 pages et une cinquantaine d'illustrations.

"Avant son départ pour la Station spatiale internationale, le spationaute français a suivi un entrainement exceptionnel de sept longues années. Les coulisses de cette préparation sont ici racontées dans un ouvrage qui lève le voile sur tout ce que l’astronaute a dû subir avant de pouvoir être envoyé dans l’espace.

La seconde partie de ce guide illustré dévoile le quotidien des six mois passés par Thomas à bord de la Station spatiale internationale. On y apprend les expériences scientifiques variées et minutieuses qu’il a menées à bord de l’ISS mais aussi les aléas du voyage et les conditions de vie à bord.

Le livre suit Thomas Pesquet jusqu’à son retour sur terre, loin d’être le moment le plus évident à vivre pour celui qui est devenu en quelques mois un héros moderne".