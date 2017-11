Record hebdomadaire de part d'audience pour France 5.

France 5 annonce avoir réalisé sa meilleure semaine de la saison, du lundi 6 novembre au dimanche 12 novembre 2017, avec une moyenne de 3.8% de part d'audience.

Une performance hebdomadaire portée par le succès de ses magazines de service (La maison des maternelles, La Quotidienne, La case santé) de décryptage (C à dire ?!, C dans l’air, C à vous, C l’hebdo, C politique) son offre culturelle (Entrée Libre) et des Prime performants, est-il souligné :

- Mercredi 08/11, Enquête de santé (ostéoporose) : 1.1 million de téléspectateurs pour 4.6% de PdA ;

- Jeudi 09/11, La grande librairie : 620.000 de téléspectateurs pour 2.6% de PdA ;

- Vendredi 10/11, La maison France 5 : 849.000 de téléspectateurs pour 3.6% de PDA (au plus haut cette saison) ;

- Vendredi 10/11, Silence, ça pousse : 670.000 de téléspectateurs pour 3.7% de PDA (au plus haut cette saison).