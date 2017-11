Saison 2 inédite de la série italienne 1993 dès le 5 décembre sur OCS Max.

Dès le 5 décembre, en version multilingue à 20h40 sur OCS Max, saison 2 inédite de la série italienne 1993.

Fiction créée par : Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi et Stefano Sardo, d’après une idée de Stefano Accorsi. Réalisée par : Guiseppe Gagliardi. Production : Sky Italia.

Avec : Stefano Accorsi (Leonardo Notte), Guido Caprino (Pietro Bosco), Domenico Diele (Luca Pastore), Tea Falco (Bibi Mainaghi), Antonio Gerardi (Antonio Di Pietro), Miriam Leone (Veronica Castello)...

Nous sommes le 30 avril 1993. Devant l’hôtel Raphael, la foule jette des pièces de monnaie contre Bettino Craxi. L’ancien pouvoir est tombé, mais avant qu’un autre ne le remplace, il faut courir si l’on veut occuper les postes qui se sont libérés. Leo Notte a un pas d’avance sur les autres. Il est là, devant Silvio Berlusconi.

Pendant ce temps-là, l’opération « Mains Propres » continue. La Brigade est en train de s’occuper de l’affaire des pots-de-vin Enimont, épaulée par des journalistes plus aguerris que jamais, comme Giulia. Seul Luca semble moins investi dans l’enquête, son objectif est de découvrir les pourris qui corrompent le système de santé.

Tandis que Pietro commence à se perdre et Veronica, bien qu’elle soit désormais la star de Saluti e Baci, se rend compte qu’il y aura toujours une fille plus jeune et plus belle qu’elle.