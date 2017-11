Saison 5 de Vikings dès le 30 novembre sur Canal+ Séries.

En attendant courant 2018 une diffusion en version française sur Canal+, la saison 5 de la série Vikings est à découvrir dès le jeudi 30 novembre à 22h25 sur Canal+ Séries (VOST).

Episodes 1 & 2 le 30 novembre, épisode 3 le 7 décembre à 22h35.

L’ombre de Ragnar hante cet opus où il est question pour les Vikings de consolider leurs territoires, est-il spouligné. L’action prend un nouveau relief avec le duel qui s’annonce épique entre Ivar et Heahmund, deux redoutables guerriers. Ils sont sans états d’âme, et animés par une colère profonde, puissante, parfois incontrôlable. Qui va l’emporter ? Réponse au fil des vingt nouveaux épisodes de la série créée et écrite par Michael Hirst.

Le début de saison : Le meurtre de Sigurd par son frère Ivar divise profondément les fils de Ragnar. La situation se complique quand le Saxon, Heahmund, évêque et guerrier, déclare la guerre aux Vikings.

Avec Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn Lothbrok), Clive Standen (Rollo), Jonathan Rhys Meyers (Bishop Heahmund), Gustaf Skarsgård (Floki).