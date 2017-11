Interrogé par Thomas Joubert pour Yahoo, le producteur et animateur Sébastien Cauet revient sur son départ de C8 et un éventuel retour de La méthode Cauet.

Concernant la fin de sa courte collaboration avec C8 et avec “Touche pas à mon poste”, l'intéressé dit avoir simplement envoyé en mai dernier un SMS à Cyril Hanouna pour lui dire qu'il ne le sentait plus, que ce n’était pas pour lui et qu'il s’ennuyait. Aujourd’hui, il n'a plus aucun lien de loin ou de près avec C8.

A propos du retour de “La Méthode Cauet”, il ne faut jamais dire jamais, déclare Cauet mais ajoute que ce qui avait été évoqué à un moment sur C8 n’arrivera pas pour des tas de raisons. "À commencer par une imprécision des choses (rires). Le retour de “La Méthode Cauet” n’est pas obligatoire mais si elle devait revenir il faudrait obligatoirement que ça soit bien fait. C’est pas un truc qu’on peut faire sur un bout de table sur trois post-it en disant on va mettre Cauet dans un studio. Ça doit se réfléchir intelligemment… "

Sur un futur retour à la TV, Cauet souligne avoir la chance d’être suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. "Je ne pourrais travailler qu’avec une chaine qui aurait envie de se servir de cette puissance digitale et de voir quel partenariat on pourrait faire ensemble. Si c’est pour arriver sur une chaine faire deux émissions et repartir ça ne m’intéresse pas".