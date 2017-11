Sexe, chantage et vidéo : une enquête diffusée dans Envoyé spécial ce jeudi (Kompromat).

Une enquête de Tristan Waleckx, Guillaume Beaufils et Mikael Bozo, à découvrir ce jeudi lors du magazine Envoyé spécial diffusé sur France 2.

Pour le FBI, la rumeur est crédible : le Kremlin détiendrait une vidéo de Donald Trump, en pleine orgie avec des prostituées russes ! Filmer en secret dans la chambre d’hôtel et diffuser les images (ou menacer de le faire) : ce moyen de chantage s’appelle le « Kompromat ».

Cette technique inventée par le KGB, Vladimir Poutine l’utilise pour faire taire opposants politiques, diplomates, journalistes. Comme la militante Natalia Pelevina : ses ébats avec un ancien premier ministre russe ont été diffusés à la télévision ! Sa carrière politique et celle de son amant ont été brisées. Il y a aussi les appâts, comme Moomoo. Cette jeune femme a charmé et compromis une dizaine de personnalités d’opposition. Travaillait-elle pour les services secrets russes ? Pourquoi a-t-elle quitté le pays et changé d’identité ?

Aujourd'hui, le Kompromat peut piéger n’importe qui : c'est le cauchemar de Yoann Barbereau, Français expatrié en Sibérie. Ses photos personnelles ont été truquées pour l’accuser de pédophilie. Il a fui les services secrets russes lancés à ses trousses, et est de retour en France depuis mercredi.