Sud Radio déboutée de sa demande d'expertise judiciaire sur la mesure d'audience de la Radio (communiqué).

Dans son ordonnance de référé du 15 novembre 2017, communique Médiamétrie, le Tribunal de commerce de Nanterre déboute Sud Radio de sa demande d’expertise judiciaire sur la méthodologie de mesure d’audience de la Radio.

"Le tribunal précise que « si Sud Radio est bien fondée de s’interroger sur la cause exacte de la baisse de ses résultats d’audience (…), cette baisse d’audience ne l’autorise pas à remettre en cause de façon générale la méthodologie employée par Médiamétrie et la fiabilité des résultats ».

Le tribunal ajoute que « les réclamations [de Sud Radio] relèvent des seules procédures spécifiques que la profession a elle-même mis en place, à savoir le Comité Radio [de Médiamétrie] (…) et le Centre d’Etudes des Supports de Publicité [CESP] ». Cette décision met en évidence le fait que Médiamétrie garantit à Sud Radio, comme à toutes les stations de radio, une parfaite équité de traitement dans ses études d’audience.

Sans attendre cette décision, Sud Radio n’a eu de cesse, dans les supports du groupe Fiducial en particulier et plus généralement dans les médias, de dénigrer la mesure d’audience. Face à ce comportement, Médiamétrie, dans l’intérêt général du marché de la Radio, engagera toutes les actions judiciaires à sa disposition pour faire valoir ses droits. "

Sud Radio est par ailleurs condamnée à payer les frais de justice.