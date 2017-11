Suivez en direct 24/24 la tentative de record du Tour du Monde en solitaire de François Gabart.

Le groupe France Télévisions annonce un dispositif exceptionnel pour suivre en direct 24/24 la tentative de record du Tour du Monde en solitaire de François Gabart sur le Trimaran MACIF.

Jamais le public n'a pu suivre d'aussi près une telle aventure au large, communique le groupe audiovisuel public.

Cette couverture inédite sera proposée sur une page dédiée sur le site et l'application francetvsport dès le départ du skipper samedi matin depuis l'île d'Ouessant, à la pointe extrême de la Bretagne.

Dès que François Gabart donnera le feu vert, ce « record de l’impossible » sera relayé sur la page dédiée « 49 jours chrono » du site francetvsport accompagnée d'un suivi de l'actualité dans les émissions TLS et Stade 2. Au travers d’un live permanent mêlant infos, vidéos, photos, cartes météo, parcours en temps réel et tweets, francetvsport fera vivre aux Français l’aventure en mer de François Gabart, mais aussi le travail crucial de ses équipes au sol et les émotions de ses proches tout au long de ce défi au long cours.

Le live permanent permettra à tout moment d’accéder aux dernières informations et images de la course, et de les partager facilement sur les réseaux sociaux. Ces contenus proviendront des caméras embarquées sur le trimaran MACIF, ainsi que de tournages effectués à terre, auprès des équipes qui assistent François Gabart 24/24, notamment au PC météo avec le routeur Jean-Yves Bernot. Les caméras suivront également les proches du skipper et les passionnés de voile qui vivront intensément ce défi hors-norme.

Un feuilleton dont les meilleurs moments seront résumés chaque jour dans un module vidéo à retrouver dans le live de francetvsport !

Pour François Gabart (vainqueur du Vendée Globe 2012-2013, de la Route du Rhum en 2014, de la Transat Jacques Vabre en 2015, The Transat Bakerly en 2016, The Bridge en 2017), le défi est de taille : faire le Tour du Monde en solitaire en multicoque avec son Trimaran MACIF en moins de 49 jours 03 heures 04 minutes, record établi par Thomas Coville depuis décembre 2016.